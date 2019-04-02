Месси заработал больше Роналду

Французское издание France Football выпустило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Об этом сообщает Goal.

Месси сохранил статус самого высокооплачиваемого игрока. За год 31-летний аргентинец зарабатывает 130 миллионов евро. В эту сумму входит как зарплата футболиста в клубе, так и доходы от рекламных контрактов. Второе место занял португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его заработок составил 113 миллионов евро в год. На третьей строчке рейтинга — бразилец Неймар (91,5 миллиона евро в год).

Обладатель «Золотого мяча» хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не сумел попасть в двадцатку рейтинга. При этом в числе наиболее высокооплачиваемых игроков планеты сразу три его одноклубника — валлиец Гарет Бэйл, немец Тони Кроос и испанец Серхио Рамос.

Месси не выигрывал «Золотой мяч» с 2015 года. В то время как Роналду удостаивался награды в 2016-м и 2017-м.

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