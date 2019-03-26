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Месси покрыл iPhone золотом и украсил именем жены

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Футболист испанского клуба «Барселона» Лионель Месси покрыл корпус смартфона чистым золотом. Об этом сообщает портал Marca.

Более того, заднюю панель нового iPhone XS Max, стоимость которого составляет 1300 евро, спортсмен украсил своим 10-м номером, эмблемами «Барселоны» и сборной Аргентины, а также именами супруги Антонеллы и детей Тьяго, Чиро и Маттео.

Лионель Месси — лучший нападающий в истории клуба. В 674 матчах он забил 591 гол. В ноябре прошлого года он вышел на второе место по количеству голов в составе одного клуба за всю историю футбола (уступая бразильцу Пеле). Аргентинец пять раз выигрывал «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.

В октябре 2018-го года португальский футболист Криштиану Роналду появился на пресс-конференции перед встречей Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в редких бриллиантовых часах. На его руке заметили устройство швейцарского бренда Franck Muller, стоимость которого составляет более полутора миллионов долларов.

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