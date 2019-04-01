Папа Римский ответил на вопрос о божественности Месси

Папа Римский Франциск заявил, что сравнение футболиста «Барселоны» Лионеля Месси с богом — это кощунство. Его слова приводит La Sexta.

Франциск предположил, что люди сравнивают форварда с богом только для того, чтобы выразить восхищение его игрой, а на самом деле поклоняться Месси не нужно. По мнению папы, это не более чем речевой оборот. «Месси очень хорош, но он не бог», — заключил Франциск.

В мае 2018-го Месси и его соотечественник Диего Марадона были изображены в виде героев фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Марадона на картине воплощал образ Бога, а Месси — Адама. Оба футболиста были окружены «ангелами» — бывшими и действующими игроками сборной Аргентины.

Папа Римский Франциск — болельщик аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». Главой Римско-католической церкви он стал в 2013 году. Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира.

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