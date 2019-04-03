Зарплата лучшей футболистки мира оказалась в 325 раз меньше зарплаты Месси

Нападающая французского «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг зарабатывает в 325 раз меньше аргентинского форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает France Football.

По информации издания, годовой оклад Хегерберг составляет 400 тысяч евро, в то время как Месси получает 130 миллионов евро. При этом они являются самыми высокооплачиваемыми футболисткой и футболистом планеты.

В пятерку самых высокооплачиваемых футболистов помимо Месси вошли форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (113 миллионов евро), нападающий ПСЖ Неймар (91,5 миллиона евро), Антуан Гризманн из «Атлетико» (44 миллиона евро) и Гарет Бэйл из «Реала» (40,2 миллиона евро).

Самыми высокооплачиваемыми футболистками после Хегерберг являются ее одноклубницы Амандина Хенри (360 тысяч евро) и Венди Ренар (348 тысяч евро), а также Карли Ллойд из «Скай Блу» (345 тысяч евро) и Марта, выступающая за «Орландо» (340 тысяч евро).

В декабре 2018 года Хегерберг была признана лучшей футболисткой мира, первой в истории получив «Золотой мяч» среди женщин. В сезоне-2017/2018 норвежка стала чемпионкой Франции с «Лионом» и выиграла Лигу чемпионов.

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