«Манчестер Сити» отреагировал на отстранение от еврокубков

«Манчестер Сити» намерен обжаловать решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении клуба от участия в еврокубках на два сезона. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

«Мы разочарованы, но не удивлены таким решением. Клуб понимал необходимость рассмотрения дела в независимой организации. В ближайшее время мы обжалуем отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — говорится в заявлении.

Решение о дисквалификации «Манчестер Сити» было озвучено в пятницу, 14 февраля. Причиной отстранения стали нарушения клубом правил финансового fair play. В заявлении говорится, что английская команда с 2012 по 2016 год завышала свои спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности. Помимо этого, «Манчестер Сити» также обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

На данный момент «Манчестер Сити» находится в Английской премьер-лиге (АПЛ) на втором месте, которое предусматривает получение прямой путевки в Лигу чемпионов.

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