Назван самый сексуальный футболист мира

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм был назван самым сексуальным футболистом мира согласно опросу букмекерской компании Free Super Tips. Результаты голосования приводит The Sun.

Болельщиков спрашивали, о ком из футболистов они думают во время секса. За Бекхэма проголосовала четверть опрошенных. Второе место занял нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, третье — форвард лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн. Далее в топ-10 расположились Гарет Бэйл («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»).

Треть опрошенных заявила, что предпочла бы занятию сексом завоеванный любимой командой титул.

Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. Он 13 сезонов выступал за МЮ, затем играл в «Реале», «Лос-Анджелес Гэлэкси» и ПСЖ. Футболист выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Франции. За сборную Англии Бекхэм провел 115 матчей, установив рекорд для полевого игрока по этому показателю.

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