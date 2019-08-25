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PornHub назвал самых популярных футболистов ресурса

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Криштиану Роналду

PornHub назвал самых популярных футболистов среди пользователей в 2019 году. Об этом сообщается на сайте ресурса.

Лидером рейтинга стал нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Второе место занял форвард «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси, третье — нападающий «Интера» Мауро Икарди. Замкнул топ-10 завершивший карьеру в 2013 году Дэвид Бекхэм.

Роналду возглавляет подобный рейтинг на протяжении пяти последних лет — с 2015 года. Футболист с лета 2018 года выступает за «Ювентус». Он является самым популярным человеком в Instagram. Португалец в январе 2019 года стал первым пользователем соцсети, достигшим отметки в 150 миллионов подписчиков.

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