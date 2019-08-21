Роналду признался в одержимости

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал себя человеком, одержимым успехом. Интервью со спортсменом опубликовано на сайте телеканала TVI.

Португалец отметил, что каждый день он встает, чтобы стать еще большим профессионалом, а завоевание трофеев он назвал своей работой. «Думаю, что жизнь не кончается, если этого не происходит. Но все же я считаю, что к победам всегда нужно стремиться», — сказал Роналду.

В этом же интервью форвард порассуждал о возможном окончании карьеры. Он заявил, что может уйти из футбола как в следующем году, так и в 40-41 год. 34-летний Роналду отметил, что пока не думает об этом и предпочитает наслаждаться моментом.

Роналду играет за «Ювентус» с лета 2018 года. В прошедшем сезоне португалец провел 31 матч в чемпионате Италии. На его счету 21 забитый мяч и восемь результативных передач. Форвард помог команде досрочно выиграть турнир.

До этого Роналду играл за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг». Португалец пять раз становился обладателем Кубка чемпионов и является лучшим бомбардиром в истории турнира (126 голов). Один раз он завоевал трофей в составе «Юнайтед», еще четырежды — в составе мадридского «Реала». Форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!