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Роналду допустил уход из футбола через год

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Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду допустил, что может завершить профессиональную карьеру в следующем году. Слова спортсмена приводит Goal.com со ссылкой на его интервью телеканалу TVI.

«Может, я закончу карьеру в следующем году. Но также я могу играть и до 40-41 года», — заметил Роналду. Он отметил, что пока не думает об уходе из футбола и предпочитает наслаждаться моментом.

Роналду играет за «Ювентус» с лета 2018 года. В прошедшем сезоне португалец провел 31 матч в чемпионате Италии. На его счету 21 забитый мяч и восемь результативных передач. Форвард помог своей команде досрочно выиграть турнир.

До этого Роналду играл за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг». Португалец пять раз становился обладателем Кубка чемпионов и является лучшим бомбардиром в истории турнира (126 голов). Один раз он завоевал трофей в составе «Юнайтед», еще четырежды — в составе мадридского «Реала». Форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

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