«Манчестер Сити» пропустил после удаления украинца и проиграл «Тоттенхэму»

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Тоттенхэму» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 60-й минуте украинский защитник гостей Александр Зинченко был удален с поля за второе предупреждение. Спустя три минуты Стивен Бергвейн вывел «шпор» вперед. Еще через восемь минут Сон Хын Мин удвоил преимущество лондонцев.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 37 очков и выйти на пятое место в чемпионате. «Манчестер Сити» имеет в активе 51 очко и остается на второй позиции. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» по итогам 25-го тура АПЛ выросло до 22 очков.

В следующем туре «Тоттенхэм» 16 февраля на выезде сыграет с «Астон Виллой». Манчестер Сити 12 февраля на своем поле примет «Вест Хэм».

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