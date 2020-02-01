Забитый прямым ударом с углового мяч позволил новичку АПЛ победить

«Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 1 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит прямым ударом с углового на 58-й минуте игры. Подачу с фланга исполнил хавбек «клинков» Оливер Норвуд. Голкипер хозяев Висенте Гуайта не смог зафиксировать мяч и упустил его за линию ворот.

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Победа позволила новичку АПЛ «Шеффилду» набрать 36 очков и выйти на пятое место в чемпионате. В активе «Кристал Пэлас» 30 очков, команда находится на 30-й позиции.

В следующем туре «Шеффилд» 9 февраля на своем поле примет «Борнмут». «Кристал Пэлас» днем раньше не выезде сыграет с «Эвертоном».

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