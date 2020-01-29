«Ливерпуль» выиграл 15-й матч АПЛ подряд и увеличил отрыв от «Сити» до 19 очков

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм» в перенесенном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 29 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 35-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти. В начале второго тайма преимущество красных удвоил Алекс Окслейд-Чемберлен.

Победа позволила лидеру турнира «Ливерпулю» набрать 70 очков и увеличить отрыв от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — до 19 очков. В активе «Вест Хэма» 23 очка, команда находится на 17-й позиции.

В рамках ближайшего 25-го тура «Ливерпуль» 1 февраля на своем поле примет «Саутгемптон». «Вест Хэм» в тот же день дома сыграет с «Брайтоном».

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