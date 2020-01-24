Чемпион РПЛ и АПЛ сравнил жизнь в России и Англии

Бывший полузащитник московского ЦСКА, чех Иржи Ярошик сравнил жизнь в Англии и России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В Англии вообще с иностранцами не возятся. Сам всем занимаешься. В России по-другому, ты просто говоришь: "Хочу вот это и вон то". Возможно, в том числе поэтому футболисты приезжают в Россию», — посчитал Ярошик. Он вспомнил, как будучи игроком лондонского «Челси» два месяца ждал мебель для своей квартиры.

Ярошик играл за ЦСКА с 2003-го по 2005 год. В составе армейцев он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). Затем хавбек был продан «Челси», с которым выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ). Кроме того, он побеждал в чемпионатах Чехии и Шотландии.

В январе этого года главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, с 2017 по 2019 год работавший в Англии и Нидерландах, сравнил россиян с европейцами. Он заявил, что россияне ориентированы на то, чтобы их жизнь не стала хуже, в то время как европейцы стремятся к постоянному улучшению.

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