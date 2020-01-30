Тренер МЮ захотел готового получать переломы ради голов форварда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о возможных приобретениях клуба до окончания зимнего трансферного окна. Об этом сообщает The Evening Standart.

«Нам нужен такой форвард, который готов сломать себе нос или палец, но при этом забить мяч. Вот такие качества необходимы нашей команде», — заявил специалист.

Норвежец добавил, что рассчитывает на скорейшее подписание контракта с капитаном «Спортинга» Бруну Фернандешем. По словам Сульшера, хавбек находится в отличной форме и готов играть.

Пр информации СМИ, сумма трансфера 25-летнего португальского полузащитника составит 55 миллионов евро. Еще 25 миллионов лиссабонский клуб может получить от манкунианцев в качестве бонусов.

Зимнее трансферное окно в европейских чемпионатах закроется 31 января. «Манчестер Юнайтед» после 24 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) имеет в активе 34 очка и находится на пятом месте в таблице.

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