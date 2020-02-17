Видеотрансляция матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед» пройдет онлайн

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграют 17 февраля 2020 года в 27-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) 2019/2020. Начало матча в 23:00 по московскому времени. Смотрите прямую видеотрансляцию «Челси» — МЮ онлайн по сезонной подписке в подарок.

«Челси» не выигрывает в чемпионате Англии уже три тура. За поражением от «Ньюкасла» последовали ничьи со счетом 2:2 в матчах против «Арсенала» и «Лестера». Команда Фрэнка Лэмпарда идет на четвертом месте, набрав 41 очко.

Трехматчевая безвыигрышная серия в пассиве и у МЮ. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера уступили «Ливерпулю» и «Бернли» (оба раза по 0:2), а также сыграли нулевую ничью с «Вулверхэмптоном». Манкунианцы — единственный клуб АПЛ, который не забивал на выезде в 2020 году.

В матче первого круга МЮ разгромил соперника со счетом 4:0. Два мяча забил Маркус Рашфорд, еще по голу добавили Антони Марсьяль и Даниэль Джеймс. Команды встречались в сезоне-2019/2020 и в Кубке лиги. Здесь вновь сильнее были манкунианцы: на выезде они победили со счетом 2:1. Вновь дублем отметился Рашфорд. Но в предстоящей встрече он не сыграет — из-за стрессового перелома спины лучший бомбардир МЮ пропустит еще несколько мотчей.

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