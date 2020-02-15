Игрок клуба АПЛ забил мяч прямым ударом с углового

Полузащитник «Бернли» Эшли Вествуд забил мяч прямым ударом с углового в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Саутгемптона». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек выполнял подачу с угла поля на второй минуте игры. Защитник «святых» пропустил летящий к ближней штанге мяч на голкипера, а тот остановил его уже за линией ворот.

На момент публикации новости в матче идет 30-я минута, счет — 1:1. Через 16 минут после пропущенного гола равенство восстановил форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс.

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