«Лестер» в меньшинстве сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

«Лестер» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 14 февраля, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели возможности забить, но не смогли ими воспользоваться. С 76-й минуты гости играли в меньшинстве. За два предупреждения с поля был удален Хамза Чодури.

«Лестер» с 50 очками остался на третьем месте в турнирной таблице. В активе «Вулверхэмптона» 36 очков, команда вышла на седьмую позицию в чемпионате.

В следующем туре «Лестер» 22 февраля на своем поле примет «Манчестер Сити». «Вулверхэмптон» днем позже дома сыграет с «Норвичем».

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