Середняк АПЛ выиграл третий из четырех последних матчей

«Бернли» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 15 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На второй минуте прямым ударом с углового отличился хавбек бордовых Эшли Вествуд. Через 16 минут Дэнни Ингс восстановил равенство. Победу «Бернли» принес точный удар Матея Выдры на 60-й минуте.

Победа стала для «Бернли» третьей в последних четырех матчах. Команда набрала 34 очка и вышла на десятое место. В активе «Саутгемптона» 31 очко, клуб находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Бернли» 22 февраля на своем поле примет «Борнмут». «Саутгемптон» в тот же день дома сыграет с «Астон Виллой».

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