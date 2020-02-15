«Ливерпуль» вырвал победу у худшей команды АПЛ и выиграл 17-й матч подряд

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Норвич» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 15 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. Единственный мяч на 78-й минуте забил форвард красных Садио Мане.

«Ливерпуль» выиграл 17-й матч в АПЛ подряд, набрал 76 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Норвич» с 18 очками остается худшей командой лиги, занимая последнее, 20-е, место.

В следующем туре «Ливерпуль» 24 февраля на своем поле примет «Вест Хэм». «Норвич» днем раньше на выезде встретится с «Вулверхэмптоном».

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