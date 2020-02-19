«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 20 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 30-й минуте «горожан» вывел вперед Родриго Эрнандес. На 62-й минуте Кевин де Брейне удвоил преимущество «Сити».

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 54 очка и закрепиться на втором месте в чемпионате. В активе «Вест Хэма» 24 очка, команда находится в зоне вылета на 18-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 22 февраля на выезде встретится с «Лестером». Вест Хэм двумя днями позже на чужом поле сыграет с Ливерпулем.

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