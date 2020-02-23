Гол новичка помог «Манчестер Юнайтед» выиграть второй матч подряд в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 23 февраля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме голом с пенальти отметился новичок «красных дьяволов» Бруну Фернандеш, присоединившийся к команде зимой. Во второй половине игры отличились Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.

Победа стала для МЮ второй подряд, позволила команде набрать 41 очко и выйти на пятое место в чемпионате. «Уотфорд» имеет в активе 24 очка и находится на 19-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 марта на выезде встретится с «Эвертоном». «Уотфорд» днем раньше на своем поле примет «Ливерпуль».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!