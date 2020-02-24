Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм» пройдет онлайн

«Ливерпуль» и «Вест Хэм» сыграют 24 февраля 2020 года в 27-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) 2019/2020. Начало матча в 23:00 мск. Смотрите прямую видеотрансляцию «Ливерпуль» — «Вест Хэм» онлайн по сезонной подписке в подарок.

«Ливерпулю» осталось набрать 15 очков, чтобы обеспечить себе чемпионский титул. Команда Юргена Клоппа продолжает бить рекорды. Правда, на прошлой неделе мерсисайдцы на выезде уступили «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Вест Хэм» не побеждал уже 6 туров. Подопечные Дэвида Мойеса свалились уже на 18-е место и рискуют вылететь из АПЛ. Правда от спасительной 17-й строчки «молотобойцев» отделяет всего 1 очко.

В матче 1-го круга «Ливерпуль» победил со счетом 2:0 благодаря голам Салаха и Окслейда-Чемберлена. В 19 из последних 20 домашних встреч парни Клоппа забивали как минимум 2 гола.

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