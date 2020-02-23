Худшая команда АПЛ продлила серию без побед до четырех матчей

«Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Норвич» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 23 февраля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме дублем отметился полузащитник «волков» Диогу Жота. Во второй половине игры отличился Рауль Хименес.

«Норвич» продлил серию без побед в АПЛ до четырех матчей подряд и продолжает оставаться на последнем месте в чемпионате. «Вулверхэмптон» набрал 39 очков и вышел на восьмую позицию.

В следующем туре «Вулверхэмптон». 1 марта на выезде встретится с «Тоттенхэмом». «Норвич» двумя днями ранее на своем поле примет «Лестер».

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