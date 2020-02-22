Новичок АПЛ продлил беспроигрышную серию до трех матчей подряд

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 февраля, и завершилась со счетом 1:1. На 26-й минуте хозяев вывел вперед Энда Стивенс. Через четыре минуты Ниль Мопе восстановил равенство.

Новичок АПЛ «Шеффилд» продлил серию без поражений до трех матчей подряд, набрал 40 очков и находится на шестом месте. В активе «Брайтона» 28 очков, клуб располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Шеффилд» 29 февраля на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Брайтон» в тот же день на своем поле примет «Кристал Пэлас».

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