Названа сумма премиальных футболистам «Ливерпуля» за победу в АПЛ

Футболисты «Ливерпуля» получат более четырех миллионов фунтов стерлингов в случае победы в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает The Daily Mail.

Бонусы поделят между игроками пропорционально количеству проведенных в чемпионате матчей. При этом минимальная премия для каждого футболиста составит 150 тысяч фунтов (12,4 миллиона рублей). Отдельная выплата предусмотрена для главного тренера красных Юргена Клоппа, однако ее размер не сообщается.

В минувшем сезоне футболисты «Ливерпуля» получили премию в размере семи миллионов фунтов за победу в Лиге чемпионов. На данный момент мерсисайдцы набрали 73 очка в 25 турах и возглавляют турнирную таблицу АПЛ. Ближайший преследователь красных — «Манчестер Сити» — отстает от лидера на 22 очка. «Ливерпуль» может досрочно оформить чемпионское звание уже в марте.

Красные никогда в истории не выигрывали премьер-лигу, основанную в 1992 году. Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом Англии в сезоне-1989/1990.

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