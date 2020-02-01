Дубль Салаха помог «Ливерпулю» выиграть 16-й матч АПЛ подряд

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 1 февраля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры в составе красных по голу забили Алекс Окслейд-Чемберлен и Джордан Хендерсон, дублем отметился Мохамед Салах.

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«Ливерпуль» одержал 16-ю подряд победу в матчах АПЛ, набрал 73 очка и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. В активе «Саутгемптона» 31 очко, команда находится на 11-й позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 15 февраля на выезде сыграет с «Норвичем». «Саутгемптон» в тот же день на своем поле примет «Бернли».

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