Четыре футболиста «Ливерпуля» попали в сборную тура АПЛ

Четыре футболиста «Ливерпуля» оказались в символической сборной по итогам 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Места в команде получили вратарь красных Алисон Бекер, полузащитники мерсисайдцев Мохамед Салах и Джоржан Хендерсон, а также форвард Роберто Фирмино. В минувшем туре «Ливерпуль» дома разгромил «Саутгемптон» (4:0). Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Алисон Бекер («Ливерпуль»).
Защитники: Джибриль Сидибе, Йерри Мина (оба — «Эвертон»), Антонио Рюдигер («Челси»), Бен Чилвел («Лестер»).
Полузащитники: Мохамед Салах, Джордан Хендерсон (оба — «Ливерпуль»), Юри Тилеманс («Лестер»), Стивен Бергвейн («Тоттенхэм»).
Нападающие: Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Гленн Мюррей («Брайтон»).