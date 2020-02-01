Проигрывавший со счетом 0:2 «Эвертон» вырвал победу в матче АПЛ

«Эвертон» на выезде обыграл «Уотфорд» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в субботу, 1 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «ирисок». В первом тайме на голы Адама Масины и Роберто Перейры дублем ответил защитник гостей Йерри Минна. Победный мяч на 90-й минуте забил Тео Уолкотт.
Победа позволила «Эвертону» набрать 33 очка и выйти на девятое место в турнирной таблице. В активе «Уотфорда» осталось 23 очка, команда находится на 19-й позиции.
В следующем туре «Эвертон» 8 февраля на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Уотфорд» в тот же день на выезде сыграет с «Брайтоном».
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