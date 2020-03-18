В АПЛ придумали способ доиграть сезон при коронавирусе

Английская премьер-лига (АПЛ) может доиграть оставшиеся матчи сезона в особом режиме во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Представители Премьер-лиги предлагают задействовать две или три нейтральные арены и провести оставшиеся 92 игры без зрителей. Предполагается, что стадионы смогут принимать больше одной игры в день. Ограниченное количество арен позволит обойтись минимальным количеством задействованного персонала для обслуживания матчей. Руководители клубов АПЛ рассчитывают на интерес телекомпаний и зрителей к такому варианту возобновления чемпионата.

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что чемпионат Европы пройдет летом 2021 года. Данная мера призвана предоставить возможность завершить сезоны в национальных первенствах.

13 марта АПЛ приостановила розыгрыш чемпионата на фоне пандемии коронавируса. На перерыв «Ливерпуль» ушел лидером чемпионата. В активе команды Юргена Клоппа 82 очка. У ближайшего преследователя мерсисайдцев «Манчестер Сити» — 57.

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