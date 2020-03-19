Английскому футболу продлили карантин

Карантин, распространяющийся на все футбольные турниры в Англии, продлен до 30 апреля. Об этом говорится в объединенном обращении Футбольной ассоциации (FA), Английской премьер-лиги (АПЛ) и Английской футбольной лиги (EFL).

Отмечается, что по правилам FA футбольный сезон должен быть завершен до 1 июня, однако руководство решило продлить его. Это позволило прервать розыгрыши Премьер-лиги и низших дивизионов чемпионата на большее время.

Изначально сообщалось, что проведение матчей во всех турнирах было отложено как минимум до 4 апреля из-за распространения коронавируса. Помимо английского чемпионата, прерваны практически все европейские футбольные первенства.

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций решил приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также УЕФА перенес чемпионат Европы с лета 2020-го на лето 2021-го.

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