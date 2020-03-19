В России призвали поменять футбольные правила из-за коронавируса

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил приостановить или отменить правило финансового фэйр-плей в футболе из-за коронавируса. Слова функционера приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Федун призвал поменять правила, потому что футбольный сезон приостановлен из-за распространения инфекции. «Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40 процентов», — заявил владелец красно-белых.

По его словам, в такой ситуации спонсоры могут отказаться от контрактов с клубами. «В связи с этим возникает такой вопрос, например: что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет», — подчеркнул Федун. По его мнению, сейчас ни один клуб не сможет выполнить эти условия.

Футбольные турниры, проводящиеся под эгидой Российского футбольного союза, были приостановлены 17 марта. Под ограничение попала и Российская премьер-лига. Большинство европейских чемпионатов были прерваны еще раньше. Пауза продлится как минимум до начала апреля.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини ввел правило финансового фэйр-плей в 2012 году. Согласно этой норме, европейские клубы не имеют права тратить больше, чем зарабатывают.

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