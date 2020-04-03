Дзюба раскритиковал сторонников аннулирования сезона

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что Тинькофф Российская премьер-лига (РПЛ) должна возобновить сезон. Об этом сообщает Sport24 с ссылкой на «Радио Зенит».

«Когда говорят про аннулирование чемпионатов… По-моему, это подло и некрасиво. Это не красит тех, кто так говорит», — заявил 31-летний форвард. Дзюба вспомнил слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда, который предложил аннулировать сезон Английской премьер-лиги (АПЛ), лидером которой до перерыва был «Ливерпуль».

Он также признал, что рассчитывает на возобновление Тинькофф РПЛ. «Хотелось бы доиграть и победить», — подчеркнул он.

По информации «Спорт-Экспресс» представители команд второй части турнирной таблицы Тинькофф РПЛ также предлагали прекратить розыгрыш чемпионата. После 22 туров «Зенит» лидирует в первенстве страны. В активе подопечных Сергея Семака 50 очков. Они на девять очков опережают «Локомотив» и «Краснодар».

РФС приостановил футбольные турниры по всей стране 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. 1 апреля пауза была продлена до 31 мая.

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