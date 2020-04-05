Футболистов «Динамо» уговорили отказаться от 40 процентов зарплаты

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» достигло коллективного соглашения с игроками основного состава о снижении заработной платы. Об этом сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Футболисты будут получать на 40 процентов меньше с 1 апреля до возобновления тренировочного процесса, который был остановлен в связи с введением мер ограничительного характера по распространению коронавирусной инфекции. Руководство москвичей поблагодарило игроков за проявленное понимание и готовность идти на уступки в интересах клуба.

3 апреля сообщалось, что игроки «Динамо» отказались от снижения зарплаты на 40 процентов. Группа футболистов во главе с капитаном Антоном Шуниным пыталась договориться на 20-процентное снижение оклада сроком на один месяц.

Большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за пандемии коронавируса. До паузы в Тинькофф Российской премьер-лиге «Динамо» занимало шестую строчку в турнирной таблице.

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