Футболисты «Динамо» отказались от сокращения зарплаты на 40 процентов

Игроки московского «Динамо» отклонили предложение руководства клуба сократить зарплаты на 40 процентов во время паузы в чемпионате России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Футболисты бело-голубых готовы на урезание выплат на 20 процентов за один месяц. Интересы игроков «Динамо» представляет голкипер Антон Шунин.

В ряде российских и зарубежных клубов футболисты уже согласились на существенное сокращение выплат. В частности, руководство «Спартака» договорилось с игроками на урезании зарплат на 40 процентов на время паузы в чемпионате из-за пандемии коронавируса.

Также от 70 процентов зарплаты отказались футболисты каталонской «Барселоны». Кроме того, игроки сине-гранатовых согласились материально поддержать рядовых сотрудников клуба.

Большинство футбольных лиг приостановили сезон из-за пандемии коронавируса. До паузы в чемпионате России «Динамо» занимало шестую строчку в турнирной таблице.

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