Российский футболист испугался «боли» от сокращения зарплаты

Российский нападающий «Урала» Андрей Панюков прокомментировал возможное сокращение зарплаты на фоне паузы в чемпионате страны. Слова спортсмена приводит «Советский спорт».

25-летний футболист признался, что хотел бы избежать сокращения выплат. Он подчеркнул, что такой инициативы от руководства не поступало. Панюков также высказался о договоренностях между руководством «Спартака» и игроками клуба. Последние согласились на сокращение зарплат на 40 процентов.

«40 процентов — это очень больно. Даже несмотря на то, что в "Спартаке" платят больше, чем в "Урале"», — заявил Панюков. Он добавил, что футболистам «Барселоны» не стоит пугаться понижения доходов, учитывая их многомиллионные контракты.

«Что будет, если отберут у меня 40 процентов зарплаты? Ну, блин! Выживу, конечно. Но было бы неприятно. Не хочу терять деньги, потому что я могу играть. А сейчас остается только блуждать по дому и мусор выбрасывать», — заключил Панюков.

На фоне приостановления европейских лиг клубы столкнулись с нехваткой доходов. Ряд команд попросил игроков пойти на понижение зарплат. В частности, такого соглашения добились в мюнхенской «Баварии». Футболисты каталонской «Барселоны» пошли на урезание выплат на 70 процентов.

Спортивные турниры по всему миру приостанавливаются или отменяются из-за пандемии коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!