«Ювентус» урезал футболистам зарплаты и выручил 90 миллионов евро

Выручка туринского «Ювентуса» за счет урезания зарплат игрокам составила 90 миллионов евро. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Эту сумму составляют оклады за март, апрель, май и июнь 2020 года. Уточняется, что в ближайшие несколько недель индивидуальные соглашения с футболистами будут оформлены, как того требуют правила.

Кроме того, руководство команды выразило готовность выплатить дополнительные гонорары игрокам в случае, если футбольный сезон будет возобновлен.

О пользе от сокращения оклада российских футболистов ранее заявил бывший игрок национальной команды Александр Мостовой. По его мнению, наступило время для того, чтобы сделать суммы в контрактах спортсменов справедливыми.

Розыгрыши ведущих футбольных лиг мира приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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