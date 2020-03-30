Урезание зарплат российским футболистам сочли несправедливым

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков посчитал несправедливым сокращение зарплат футболистам из-за вынужденной паузы в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

«Понятно, что для нас это была бы экономия, но я считаю, что по отношению к ребятам урезать зарплату будет несправедливо. Они и так получают меньше всех в лиге, при этом бьются и показывают хорошие результаты», — заявил функционер.

Худяков также добавил, что клуб готов искать источники дополнительного финансирования, чтобы оставить выплаты футболистам на прежнем уровне.

28 марта бывший футболист сборной России Александр Мостовой призвал руководителей клубов Тинькофф РПЛ урезать зарплаты игрокам на фоне пандемии коронавируса. Спортсмен привел в пример европейские чемпионаты, в ряде которых уже принята соответствующая мера.

Тинькофф РПЛ была приостановлена 17 марта из-за распространения коронавируса. Пауза наступила также и в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге. «Тамбов» после 22 туров имеет в активе 25 очков и занимает 11-е место в таблице.

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