Слуцкий выступил против возвращения российского футбола

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью на YouTube-канале Василия Уткина выступил против возобновления матчей сезона Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Слуцкий посчитал, что футболистам будет рискованно играть после трех месяцев без тренировок. По его мнению, ситуацию в РПЛ нельзя сравнить с немецкой Бундеслигой, так как там был короткий зимний перерыв. Он добавил, что выступает не как главный тренер, а как человек, пытающийся быть максимально объективным.

Слуцкий заявил, что нерационально возобновлять премьер-лигу 28 июня.

«Матчи через два дня на третий, а следующий чемпионат стартует через неделю. Спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий», — подытожил он.

Чемпионат России, как и многие другие мировые футбольные соревнования, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По решению Российского футбольного союза (РФС) пауза продлится как минимум до 31 мая. К моменту объявления паузы в турнире единолично лидирует петербургский «Зенит», опережая ближайших преследователей на девять очков. «Рубин» занимает 14-е место. От зоны вылета команду отделяет одно очко.

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