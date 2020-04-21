Российскому футболу предрекли дальнейшее падение уровня

Футболист московского «Спартака» Георгий Джикия в эфире телеканала «Россия 24» связал падение уровня Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с понижением зарплат игроков на фоне пандемии коронавируса.

«Если не будет таких зарплат, на которые готовы приезжать иностранцы, то уровень станет ниже», — предрек футболист. Джикия добавил, что уровень российской лиги и так упал по сравнению с тем, который был три или четыре года назад.

14 апреля бывший защитник сборной России по футболу, а ныне главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о заслуженности зарплат футболистов. Он заметил, что нужно обратить внимание на ноги игроков после 90-минутной игры, и тогда вопросы к их зарплате покажутся неуместными.

Ранее против сокращения окладов футболистов выступил и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Московский клуб при этом решил урезать зарплаты игрокам из-за приостановки сезона РПЛ на фоне пандемии коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!