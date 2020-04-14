Бывший игрок сборной России рассказал о заслуженности зарплат футболистов

Бывший защитник сборной России по футболу, а ныне главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о заслуженности зарплат футболистов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Они зарабатывают столько, сколько заслуживают. Не все знают, что игроки получают травмы, живут вдалеке от близких. У них психика разболтана», — заявил Евсеев. Он заметил, что нужно обратить внимание на ноги игроков после 90-минутной игры, и тогда вопросы к зарплате футболистов покажутся неуместными.

Ранее против сокращения окладов футболистов выступил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Московский клуб при этом принял решение урезать зарплаты игрокам из-за того, что сезон в Тинькофф Российской премьер-лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Евсеев выступал за сборную России с 1999 по 2005 год. В составе команды он был участником чемпионата Европы 2004 года. На клубном уровне Евсеев играл за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и ряд других команд. Тренерскую карьеру он начал в 2013 году, а «Уфу» возглавил в 2019-м.

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