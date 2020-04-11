Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России. Об этом сообщает Sport24.

35-летний форвард рассказал о присланном ему «клочке бумаги на русском языке» в ходе прямого эфира в Instagram, который проводил совместно с другим перуанским футболистом Роберто Гизасолой. «Я его разорвал! Ощущение, будто мне хотели подгадить!» — признался Фарфан.

«Они могут делать что угодно, но пускай не трогают мои деньги!» — добавил он.

10 апреля стало известно, что руководство «Локомотива» достигло соглашения с игроками о сокращении зарплат. Футболисты отказались от 40 процентов зарплаты.

Согласно решению Российского футбольного союза (РФС) пауза в соревнованиях продлится до 31 мая. Ряд клубов уже сократили зарплаты игрокам, чтобы покрыть финансовый ущерб на фоне пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне Фарфан так и не вышел на поле в составе «Локомотива». Игрок продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на Кубке Америки.

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