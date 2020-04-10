«Локомотив» сократит зарплаты футболистов

Футболисты столичного «Локомотива» согласились на сокращение зарплаты на фоне паузы в чемпионате страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Игроки отказались от 40 процентов оклада. Таким образом, «Локомотив» стал очередным клубом Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), который уже начал оптимизировать расходы во время паузы в первенстве.

Ранее соглашения о сокращении выплат игроков добились в «Спартаке», «Динамо», «Локомотиве», ЦСКА и «Крыльях Советов». Среди европейских клубов также распространена подобная практика. В каталонской «Барселоне» игроки пошли на 70-процентное сокращение зарплаты.

7 апреля сообщалось, что игроки «Локомотива» не готовы пойти на сокращение выплат. Позже главный тренер команды Юрий Семин вступился за спортсменов, призвав не обвинять футболистов в жадности.

Согласно решению Российского футбольного союза, пауза в сезоне чемпионатов страны продлится до 31 мая.

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