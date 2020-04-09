Мадридский «Реал» объявил о сокращении зарплат футболистов и работников тренерского штаба. Заявление доступно на сайте «Реала».

Отмечается, что игроки и тренеры добровольно пошли на снижение оклада (от 10 до 20 процентов). В заявлении «королевского клуба» подчеркивается, что ограничение по выплатам может продлиться до конца сезона-2019/2020.

Многие европейские клубы пересмотрели размеры выплат игрокам на фоне пандемии коронавируса и приостановки чемпионатов. Так, в каталонской «Барселоне» футболисты согласились на 70-процентное сокращение.

В большинстве футбольных чемпионатов объявили приостановление сезона. Российское первенство планируют возобновить 31 мая. Ряд отечественных клубов также договорились с игроками о снижении зарплат. В частности, футболисты «Спартака» отказались от 40 процентов оклада.

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