Названы самые высокооплачиваемые футболисты года

Французское издание France Football на своем сайте опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2019 года.

На первом месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он заработал 131 миллион евро. Второе место занял форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду с 118 миллионами евро. Тройку самых высокооплачиваемых игроков замкнул нападающий ПСЖ Неймар, заработавший 95 миллионов евро. У расположившихся на четвертом и пятом местах форварда «Реала» Гарета Бэйла и нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна по 38,7 и 38,5 миллиона соответственно.

Ранее 26 марта руководство «Барселоны» предложило игрокам понизить зарплаты из-за приостановки сезона. Клуб выразил опасение оказаться в кризисе из-за распространения коронавируса.

В минувшем декабре Месси шестой раз стал обладателем «Золотого мяча», вручающегося лучшему футболисту года по версии France Football. Футболист опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Месси на протяжении всей карьеры выступает за «Барселону».

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