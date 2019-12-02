Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча», вручающегося лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football. Трансляция велась на сайте мероприятия.

Церемония награждения состоялась в понедельник, 2 декабря, в Париже. Месси в голосовании опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане.

Награду лучшему молодому футболисту (до 21 года) получил защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт. Лучшей футболисткой года была признана полузащитник «Рейна» и сборной США Меган Рапино.

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Он также был признан лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола.

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