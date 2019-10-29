Роналду предрекли шестой «Золотой мяч»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча» в этом сезоне. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации издания, представители журнала France Football, занимающиеся вручением награды, посетили Турин и встретились с Роналду. Отмечается, что они взяли интервью у форварда, в котором обсудили шестой «Золотой мяч» в карьере португальца.

В прошлом сезоне обладателем награды лучшему игроку стал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. На этот раз он не попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Церемония состоится 2 декабря в Париже в театре «Шатле». Кроме Роналду, на награду претендуют нападающий «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Форвард также пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии завоевывал титул чемпиона Европы.

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