Названы претенденты на «Золотой мяч»

Журнал France Football огласил кандидатов на «Золотой мяч». Список из 30 футболистов приведен в заметке издания AS.

В списке оказались сразу семь футболистов английского «Ливерпуля», который завоевал кубок Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019. Голкипер мерсисайдцев Алиссон претендует как на «Золотой мяч», так и на «Трофей имени Льва Яшина», который вручается лучшему вратарю года.

В 14-й раз в своей карьере на награду номинирован нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Также среди кандидатов и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Прошлогодний победитель хорват Лука Модрич, выступающий за мадридский «Реал», в окончательный список не попал.

Победители Золотого мяча, женского «Золотого мяча», «Трофея имени Льва Яшина» и Kopa Trophy (для игроков не старше 21 года) будут объявлены на торжественной церемонии 2 декабря, которая пройдет в Париже.

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