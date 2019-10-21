Роналду предпочел победу над «Локомотивом» «Золотому мячу»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил предстоящий матч с московским «Локомотивом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

Роналду заявил, что персональные награды не являются для него главной целью. Он посчитал, что победить железнодорожников является более важным делом, так как это на 50 процентов гарантирует «Ювентусу» выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Форвард также пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии завоевывал титул чемпиона Европы. В этот раз приз лучшему игроку сезона будет вручен 2 декабря. Церемония награждения состоится в Париже в театре «Шатле».

Встреча между «Ювентусом» и «Локомотивом» пройдет 22 октября в Турине. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. После двух матчей туринский клуб набрал четыре очка, московская команда — три.

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