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Роналду заговорил о жизни вне футбола

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Криштиану Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры. Его слова приводит Sportbible.

Роналду заявил, что по-прежнему любит футбол и своих болельщиков, но больше не одержим тренировками. Он добавил, что все чаще наслаждается жизнью вне спорта. «В последние пять лет я полюбил жизнь вне футбола, и кто знает, что случится через год или два?» — задался вопросом португалец.

В мае 2018 года футболист рассказал, что после завершения карьеры хочет попробовать себя в кино. При этом Роналду выразил опасения, что, когда он появится на экране, ему припишут образ красавчика и не оценят актерскую игру.

Португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года, до этого он играл за мадридский «Реал». В составе «сливочных» Роналду выиграл 16 трофеев. Среди них четыре кубка Лиги чемпионов. Кроме того, португалец стал лучшим бомбардиром в истории «Реала», обойдя испанца Рауля.

На данный момент футболист состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес. В 2017 году она родила футболисту дочку. Также пара воспитывает еще трех детей, рожденных от суррогатных матерей.

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