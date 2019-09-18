Роналду сравнил свой лучший гол и секс

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, какой гол считает лучшим в своем исполнении, а также сравнил его с сексом. Интервью со спортсменом опубликовано на сайте британского телеканала ITV.

Португалец заявил, что свой самый красивый гол забил в апреле 2018 года, когда выступал за «Реал». Тогда он поразил ворота «Ювентуса» ударом в падении через себя. «Я пытался забить такой гол много лет», — поделился Роналду. Но этот момент, по мнению форварда, не идет ни в какое сравнение с сексом с его девушкой Джорджиной Родригес.

В этом же интервью Роналду вспомнил, что в 12-летнем возрасте ходил по вечерам в «Макдоналдс» и просил у сотрудниц бесплатные бургеры. Те никогда не отказывали юному футболисту и его друзьям.

Португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года, до этого он играл за «Реал». Вместе с ним в Турин перебралась и Джорджина Родригес. В 2017 году она родила футболисту дочку. Также пара воспитывает еще трех детей, рожденных от суррогатных матерей.

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